menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tim DVI Masih Identifikasi 8 Jenazah Korban Longsor Cisarua KBB

Tim DVI Masih Identifikasi 8 Jenazah Korban Longsor Cisarua KBB

Tim DVI Masih Identifikasi 8 Jenazah Korban Longsor Cisarua KBB
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas menunjukkan kantong jenazah korban longsor Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kembali membuahkan hasil.

Ada 25 jenazah yang sudah dievakuasi, dan 17 di antaranya teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jabar. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, masih ada delapan jenazah yang masih dalam proses identifikasi. 

Baca Juga:

"Dari 25 bodypack, informasi pagi ini. Tujuh belas sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing, dan delapan bodypack masih identifikasi," kata Herman di Kantor Desa Pasirlangu, Senin (26/1/2026). 

Herman mengungkapkan, tiga alat berat sudah diterjunkan di area longsor untuk mempercepat proses pencarian. 

"Tiga eksavator, kecil ya dari BPBD provinsi, dari Bina Marga Provinsi, dan BBWS, kalau kurang kami tambah lagi. Nanti Basarnas yang menentukan kebutuhan lapangan," tuturnya. 

Baca Juga:

Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar manajemen penanganan korban bencana maupun pencarian korban bisa dilakukan lebih efektif. 

"Barusan kami melakukan sinkronisasi dari BNPB dari provinsi dan kabupaten agar manajemen penanganan bencananya bisa efektif, efesien, semua bidang bisa bekerja optimal," pungkasnya.

Sebanyak 25 jenazah korban longsor Cisarua KBB sudah dievakuasi, 17 di antaranya teridentifikasi dan sisanya masih proses oleh tim DVI Polda Jabar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI