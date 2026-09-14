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Tim DVI Polda Kalsel Identifikasi 1 Jenazah Korban Kecelakaan Kapal Virgo

Tim DVI Polda Kalsel Identifikasi 1 Jenazah Korban Kecelakaan Kapal Virgo
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Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Khamid bersama Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Much Sofwan didampingi Karumkit Bhayangkara Banjarmasin AKBP dr. M Ihsan Wahyudi dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin saat rilis hasil identifikasi korban Kapal Virgo, Senin (14/9/2026). ANTARA/Firman

jpnn.com - BANJARMASIN - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengidentifikasi satu jenazah korban Kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa.

Adapun korban yang teridentifikasi ialah pria bernama Reyner Fausta Yosilianto (22) asal Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalsel Komisaris Besar Dokter Much Sofwan menjelaskan jenazah teridentifikasi melalui catatan medis sidik jari.

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"Korban laki-laki asal Dusun Claket, Kabupaten Malang," kata Sofwan di Banjarmasin, Kalsel, Senin (14/9).

Sebelumnya, Tim DVI Polda Kalsel yang mendirikan layanan post mortem dan antemortem menerima dua kantong jenazah dari petugas evaluasi.

Namun, setelah dibuka, hanya satu berisi jenazah utuh, sedangkan satunya berisikan pelampung.

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Atas teridentifikasi korban, maka pihak keluarga bisa segera mendatangi Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Banjarmasin untuk proses pemulangan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalsel Kombes Nur Khamid turut mengimbau kepada pihak keluarga agar bisa mendatangi layanan post mortem dan antemortem di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Tim DVI Polda Kalsel mengidentifikasi satu jenazah korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8.

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