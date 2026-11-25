jpnn.com - BANDUNG - Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran (TEP Unpad) menghadirkan inovasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan dan ketahanan pangan di kawasan transmigrasi Bomberay–Tomage, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Salah satu inovasi yang dikembangkan ialah pembangunan fasilitas pengering hasil panen atau Solar Dryer Dome.

Teknologi ini memungkinkan petani mengeringkan hingga setengah ton hasil pertanian tanpa bergantung pada kondisi cuaca.

Fasilitas berukuran 2,5 x 8 meter tersebut dilengkapi atap polikarbonat dan lantai aluminium foil. Berbagai komoditas, mulai dari padi, jagung, kacang-kacangan hingga singkong, dapat dikeringkan di dalamnya.

Selain membangun fasilitas pengeringan, TEP Unpad juga melakukan perbaikan kualitas tanah yang memiliki tingkat keasaman tinggi, yakni pH 4–5.

Upaya tersebut dilakukan dengan menanam kacang koro pedang di sekitar lahan. Tanaman ini diharapkan membantu menambah unsur nitrogen sekaligus menjadi pagar hidup untuk menghalau babi hutan.

Singkong menjadi komoditas utama yang dikembangkan karena relatif tahan terhadap kondisi tanah masam dan tidak membutuhkan banyak air.

Hasil panen singkong selanjutnya diarahkan untuk diolah menjadi tepung mocaf melalui proses fermentasi dan pengeringan.