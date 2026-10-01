Tim Gabungan Bea Cukai Entikong, TNI & BIN Ringkus Kurir Sabu-Sabu di Perbatasan

jpnn.com, ENTIKONG - Tim gabungan Bea Cukai Entikong bersama Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarmed 19/Bogani, BAIS TNI, BIN, SGI, Polsek Entikong, dan Kodim Sanggau menggagalkan upaya peredaran narkotika di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia pada Sabtu (26/9).

Dalam penindakan tersebut, tim gabungan mengamankan seorang pria berinisial JS beserta 13.398 gram barang bukti yang diduga narkotika jenis methamphetamine di Dusun Bantan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Entikong Rendi Apriyanto mengungkapkan penindakan terlaksana saat tim gabungan melaksanakan patroli pengawasan wilayah perbatasan.

"Petugas memeriksa JS yang tengah membawa dua tas ransel menggunakan sepeda motor di kawasan Sungai Kelik, Desa Bantan," ungkap Rendi Apriyanto dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Pemeriksaan tersebut mengungkap keberadaan 13 bungkusan yang selanjutnya diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Pos Dalduk KOTIS.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan kristal putih yang dikemas dalam kemasan teh Tiongkok.

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Pengujian menggunakan Narcotest NIK menunjukkan kristal tersebut positif mengandung methamphetamine.

Setelah pencacahan dan penimbangan, total barang bukti tercatat memiliki berat bruto sekitar 13.398 gram.