Tim Gabungan Berhasil Padamkan Karhutla 350 Hektare di Kaki Bukit Senubut

jpnn.com, LAHAT - Tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan kaki Bukit Senubut, Kabupaten Lahat dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 350 hektare.

Pemadaman dilakukan sejak Senin (24/7) oleh personel Polsek Merapi Barat bersama Pemerintah Kecamatan Merapi Barat, TNI, dan warga setempat.

Kapolsek Merapi Barat AKP Reward Gultor memimpin langsung proses penanganan di lokasi.

Kobaran api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 05.00 WIB.

Api kemudian terlihat semakin membesar dari kawasan perbukitan dan bergerak mendekati lahan perkebunan masyarakat yang berada di area lebih rendah.

Akses menuju lokasi yang berada di kawasan perbukitan menjadi tantangan bagi petugas.

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Aramad pemadam kebakaran tidak dapat mencapai titik api sehingga proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan yang tersedia.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto menerangkan penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak, terutama untuk mencegah api kembali muncul.