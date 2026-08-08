Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Karhutla di Bayung Lencir

jpnn.com - PALEMBANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sekitar delapan hektare lahan di Dusun VI Talang Nyamuk, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Lokasi kebakaran berada di kawasan areal penggunaan lain (APL) dengan kondisi tanah gambut tipis," ungkap Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto, Sabtu (8/8).

Adapun vegetasi yang terbakar, antara lain gelam, sepang, putat, serta semak belukar. Kebakaran diketahui meliputi permukaan hingga bagian bawah lahan.

Menurut Ferdian, berdasarkan laporan Manggala Agni Daops Sumatera XVII/Musi Banyuasin, pemadaman dilakukan pada Jumat (7/8).

Tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI dan Polri langsung melakukan pemadaman lanjutan setelah tiba di lokasi. Saat itu, api masih terlihat menyala di sejumlah titik.

"Petugas kemudian melakukan pemadaman secara langsung menggunakan peralatan yang tersedia," katanya.

Dia menambahkan dalam proses pemadaman, tim juga melakukan penyisiran atau mopping up untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersisa dan berpotensi memicu kembali kebakaran.

Dari sekitar delapan hektare area yang terbakar, petugas berhasil melakukan pemadaman pada area sekitar 2,75 ha selama dua hari penanganan. Peralatan yang digunakan di antaranya dua unit pompa jinjing dan empat unit jet shooter atau pompa punggung.