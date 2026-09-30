Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan 4,1 Ton Sianida, Tangkap 4 WN Filipina

jpnn.com - GORONTALO - Tim Gabungan TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Satgas Tombak Pusintelal menggagalkan penyelundupan 4,1 ton sianida asal Filipina di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo. Dalam penindakan itu, tim gabungan turut mengamankan empat warga negara Filipina.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Gorontalo Letkol Marinir Andi Arif Mangkubumi mengatakan pengungkapan itu berawal dari informasi intelijen mengenai rencana penyelundupan bahan kimia berbahaya melalui perairan Gorontalo.

"Menindaklanjuti informasi terpercaya itu, tim gabungan langsung bergerak dan membagi kekuatan menjadi lima tim untuk melaksanakan penyekatan ketat, baik dari sektor darat maupun laut," kata Andi di Gorontalo, Rabu (30/9).

Dia mengungkapkan bahwa operasi penindakan dimulai pada Jumat (25/9), sekitar pukul 01.00 WITA. Saat itu, tim laut menggunakan perahu karet Posal Kwandang mendeteksi sebuah pampboat asal Filipina yang diduga melakukan bongkar muatan ilegal di muara Pulau Lango, Kecamatan Tolinggula. Muatan tersebut kemudian dipindahkan ke sebuah truk yang langsung meninggalkan lokasi.

Tim gabungan melakukan pengejaran hingga menyergap truk tersebut sekitar pukul 03.55 WITA di sekitar gudang padi di wilayah Tolinggula. Petugas mengamankan truk beserta muatan yang diduga sianida dan dua warga negara Indonesia, yakni sopir berinisial AKL (22) dan kernet AA (30).

Pada saat bersamaan, pengejaran terhadap pampboat terus dilakukan menggunakan Kapal Patroli Bea Cukai 30006. Sekitar pukul 04.30 WITA, tim gabungan berhasil mencegat pampboat tersebut di perairan Umu Paleleh-Molangato yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Dari enam anak buah kapal (ABK), petugas mengamankan empat WN Filipina, masing-masing berinisial M (47), DY (43), A (27), dan VN (19). Sementara itu, dua ABK lainnya, yakni SS (45) dan GS (19), dilaporkan menceburkan diri ke laut saat dilakukan pengejaran dan masih dalam pencarian.

Andi mengatakan barang bukti truk bermuatan sianida kemudian dikawal menuju Pos Polairud Gorontalo Utara, sedangkan pampboat ditarik menuju Pelabuhan Kwandang. Selanjutnya, pada pukul 08.00 WITA, truk beserta dua WNI dan empat WNA asal Filipina dibawa ke Markas Lanal Gorontalo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.