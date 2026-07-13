Tim Gabungan Padamkan Karhutla di Tanjung Seteko Ogan Ilir

jpnn.com - PALEMBANG - Tim gabungan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (13/7).

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan bahwa berdasarkan pembaruan informasi terbaru kondisi di lokasi sudah dinyatakan clear.

"Untuk Tanjung Seteko sudah clear padam. Luasan estimasi sekitar tiga hektare," terang Ferdian, Senin (13/7/2026).

Sebelumnya, petugas sempat memperkirakan area yang terbakar mencapai sekitar 15 hektare.

Namun, setelah dilakukan penanganan dan pemantauan lebih lanjut, estimasi luas lahan yang terdampak direvisi menjadi sekitar tiga hektare.

Personel Manggala Agni Daops Sumatera XIV/Banyuasin memadamkan karhutla itu dengan metode pemadaman darat.

Petugas berjibaku mengendalikan api yang sempat cepat merambat akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi yang kering.

"Meski api telah dipadamkan, tim masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik panas maupun potensi munculnya api kembali (flare up)," ungkap Ferdian.