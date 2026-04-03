Tim Gabungan Tangkap Perampok Gerai BRI Link di Jalan Veteran Palu

jpnn.com, PALU - Tim gabungan Polda Sulawesi Tengah dan Polresta Palu berhasil menangkap pelaku perampokan gerai BRI Link di Jalan Veteran, Kota Palu.

Kasubbid Penmas Polda Sulteng Kompol Reky Moniung di Palu, Jumat, mengatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan sinergi antara Ditreskrimum Polda Sulteng dan Resmob Polresta Palu.

“Kami memastikan bahwa setiap tindak kriminal yang meresahkan masyarakat akan ditindak secara tegas dan profesional. Penangkapan ini merupakan hasil kerja keras tim di lapangan yang bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga pelaku berhasil diamankan,” ujarnya.

Ia menjelaskan penyelidikan intensif dilakukan sejak kejadian pada Senin (30/3) dengan berbagai langkah, mulai dari pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian.

Selain itu, rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi turut dianalisis untuk mengidentifikasi pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas akhirnya menemukan titik terang dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MF.

Pelaku ditangkap pada Rabu malam, 1 April 2026 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Garuda, Lorong Swadaya, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Ia mengatakan usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke Posko Resmob untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam interogasi awal, MF mengakui perbuatannya melakukan aksi perampokan di gerai BRI Link tersebut.

Ia melanjutkan pelaku juga mengungkapkan bahwa barang bukti yang digunakan dalam aksi kejahatan itu telah dibuang ke sungai di sekitar Jalan Merpati guna menghilangkan jejak.