Tim Gabungan Temukan 3 Jasad Korban Kecelakaan Kapal Virgo pada Selasa Pagi

jpnn.com - BANJARMASIN - Basarnas bersama tim gabungan Selasa (22/9) pagi menemukan tiga jasad korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa.

Tiga jasad yang ditemukan tim gabungan pada hari ke-10 operasi pencarian dan pertolongan, itu langsung dievakuasi ke KN SAR Pacitan.

“Benar ada tiga jasad berhasil ditemukan tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group (BSG), TNI AL, dan PT Jasalindo. Untuk jenis kelamin menunggu proses identifikasi,” ujar Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator dikonfirmasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (22/9).

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Setelah proses evakuasi dari dalam badan kapal yang tenggelam di dasar laut, tiga jasad akan dievakuasi menggunakan Helikopter HR 3601 milik Basarnas menuju Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru.

Setelah tiba di Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru nanti, ketiga jasad akan dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin guna penanganan lebih lanjut untuk keperluan identifikasi.

Dengan ditemukannya tiga jasad tersebut, hingga Selasa pukul 11.30 WITA Basarnas mengonfirmasi sebanyak 126 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 selamat dan 18 meninggal dunia, sementara 117 lainnya masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8. (antara/jpnn)



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