Tim Gerakan Dapur Indonesia Berkunjung ke IKN, Optimistis Banyak Peluang Usaha

jpnn.com, IKN - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar didampingi Ketua Dewan Pembina Heikal Safar berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim) pada Sabtu (20/6). Kunjungan itu dalam rangka menjajaki peluang usaha di bidang kuliner khususnya UMKM.

"Kami berkunjung langsung melihat situasi dan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sekarang ini sedang berkembang pesat dan makin maju pembangunannya, sehingga ke depannya IKN memiliki potensi maupun prospek yang sangat besar dan cerah untuk kesejahteraan dan kemajuan para pelaku usaha kuliner khususnya UMKM," ujar Nofalia Heikal Safar kepada sejumlah awak media saat menghampiri salah satu toko kuliner di IKN.

Nofalia mengungkapkan kesempatan dan peluang usaha apapun sangat terbuka lebar di IKN tak hanya kuliner, sehingga lapangan pekerjaan akan bertambah.

"Guna ikut aktif membantu dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam bidang ketahanan pangan nasional untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur," sambung Nofalia.

Menurutnya, kegiatan dan agenda kunjungan kerja organisasi Garuda IKN ini dilakukan untuk memberikan contoh dan mengajak para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah organisasi GARUDA guna membuka berbagai bentuk peluang usaha di lokasi tersebut.

Dia mengatakan akses jalan dan jarak dari bandara menuju ke ibu kota Nusantara (IKN) sangat dekat sehingga memudahkan masyarakat yang ingin berkunjung untuk berwisata dan berbisnis di IKN.

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"Begitu pula fasilitas yang sangat terpenting di IKN seperti masjid raya, rumah sakit, perkantoran, tempat kuliner, hotel, fasilitas olahraga dan lain - lain sudah beroperasi dengan baik," lanjutnya.

Dia mengatakan keseriusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur oleh Presiden RI ke 7 Joko Widodo dan kemudian secara dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga masyarakat dunia.