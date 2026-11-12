Tim Geypens Dilirik John Herdman, Posisi Baru Menanti di Timnas Indonesia
jpnn.com - Perkembangan performa Tim Geypens sejak Piala AFF 2026 mulai menarik perhatian John Herdman. Pelatih Timnas Indonesia itu ingin melihat kemampuan pemain Bali United tersebut dari sudut berbeda dengan memberinya kesempatan bermain sebagai gelandang tengah.
Geypens mendapat kesempatan menjalani peran baru saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 9-17 November 2026. Herdman melihat perkembangan signifikan dalam permainan pemain tersebut, terutama dari segi kematangan dan fleksibilitas di lapangan.
Perkembangan itu cukup kontras dibandingkan kondisinya ketika memperkuat Skuad Garuda di Piala AFF 2026.
Saat itu, Geypens belum mendapatkan banyak menit bermain. Dia hanya tampil dalam satu atau dua pertandingan selama periode empat bulan sehingga tim pelatih belum bisa mengevaluasi kemampuannya secara maksimal.
Kini, situasinya mulai berubah setelah Geypens menunjukkan peningkatan performa bersama Bali United. Di bawah arahan Johnny Jansen, pemain tersebut semakin terbiasa menjalankan beberapa peran di lini tengah.
"Saya cukup antusias. Musim ini, dia menunjukkan kedewasaan yang nyata dengan mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah, dalam sebuah tim yang sedang tampil dengan baik," kata Herdman.
Perkembangan tersebut membuat Herdman ingin melakukan eksperimen lebih jauh. Dia secara khusus akan menguji Geypens sebagai gelandang tengah karena posisi tersebut menjadi salah satu sektor yang ingin diperkuat Timnas Indonesia.
"Jadi, kami akan memberinya kesempatan untuk bermain di posisi gelandang tengah. Menurut saya, itu adalah area yang ingin saya perkuat dengan kehadiran Tim. Saya akan melihat bagaimana performanya di sini, dalam kerangka prinsip permainan kami serta profil pemain yang kami cari," jelas Herdman.(dkk/jpnn)
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mencoba Tim Geypens untuk bermain sebagai gelandang tengah selama pemusatan latihan di Bali.
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad
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