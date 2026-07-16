Tim Geypens Resmi Merapat, Bali United Pede Lini Belakang Makin Sulit Ditembus

jpnn.com, JAKARTA - Bali United resmi menambah tembok baru di sektor pertahanan setelah mendatangkan bek Timnas Indonesia, Tim Geypens.

Kehadiran pemain diaspora berusia 21 tahun itu diharapkan membuat lini belakang Serdadu Tridatu makin kukuh menghadapi ketatnya persaingan Super League 2026/2027.

Manajemen klub menilai Geypens merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat barisan pertahanan.

Pengalamannya menimba ilmu sepak bola di Belanda diyakini akan menjadi nilai tambah bagi Bali United dalam mengarungi musim baru.

"Kami resmi mengumumkan bahwa Tim Geypens menjadi amunisi baru untuk sektor pertahanan Bali United. Bersama tim pelatih, kami menilai Tim Geypens memiliki kualitas untuk memperkuat lini bertahan jelang kompetisi Super League di musim yang baru. Semoga Geypens bisa memberikan kontribusi maksimal untuk meraih prestasi bersama," tulis pernyataan resmi klub.

Kedatangan Geypens sekaligus menambah nuansa Timnas Indonesia di skuad Bali United.

Ia akan kembali bermain bersama Jens Raven, yang lebih dulu bergabung dan diproyeksikan menjadi salah satu andalan di lini depan.

Sebelum berlabuh di Indonesia, Geypens mengembangkan kariernya bersama akademi FC Twente U-18 dan kemudian memperkuat FC Emmen di Belanda.