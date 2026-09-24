Tim Hukum Sebut Tak Ada Barang Bukti Uang Disita dari Hery Susanto

jpnn.com - Tim penasihat hukum mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto, Alex Candra menyoroti tidak adanya barang bukti berupa uang atau hadiah yang disita dari kliennya dalam perkara dugaan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Menurut Alex, fakta tersebut perlu menjadi perhatian karena kliennya didakwa menerima hadiah atau janji dengan nilai sekitar Rp 4,85 miliar.

"Sepanjang yang kami ketahui dan berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan, tidak ada barang bukti berupa uang atau hadiah yang disita dari Pak Hery Susanto yang menunjukkan bahwa beliau menerima sebagaimana yang didakwakan," kata Alex dalam keterangan, Kamis (24/9/2026).

Hery Susanto sebelumnya didakwa menerima hadiah atau janji yang disebut berasal dari sejumlah pihak, antara lain dikaitkan dengan PT TI, PT DSM, PT MKE, serta pemberian berupa satu unit rumah dari Agung Winarno.

Walakin, Alex menyebut sejumlah bagian dari dakwaan mendapat bantahan para saksi di dalam persidangan. Salah satunya adalah dugaan pemberian uang melalui Agung Winarno.

Menurut Alex, Agung Winarno membantah memberikan uang kepada Hery Susanto sebagaimana yang dituduhkan. "Agung Winarno secara tegas membantah tuduhan pemberian uang kepada Pak Hery, baik yang disebut senilai Rp 1 miliar melalui Edi Sugandi maupun Rp 525 juta," tuturnya.

Alex juga menyinggung dugaan pemberian uang Rp 200 juta kepada Heyi Susanto melalui Agung Winarno pada tahun 2022. Menurutnya, tuduhan tersebut juga dibantah oleh Agung Winarno

"Jadi, ada keterangan yang harus diuji dan dibandingkan satu dengan lainnya. Tidak bisa hanya mengambil satu bagian dari dakwaan kemudian dianggap sudah terbukti," ucapnya.