Tim ITS Latih Petani di Selaparang Olah Limbah Jagung Jadi Penyubur Tanah

jpnn.com, LOMBOK - Petani di Kawasan Transmigrasi Selaparang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai memanfaatkan limbah pertanian berupa bonggol jagung dan sekam padi menjadi biochar atau arang pembenah tanah.

Limbah pertanian yang sebelumnya dibakar atau dibiarkan menumpuk di ladang tersebut kini dapat diolah untuk membantu menjaga kelembapan dan kesuburan tanah.

Pengolahan limbah ini diperkenalkan melalui pelatihan yang dilakukan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 21 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kepada kelompok tani di kawasan transmigrasi tersebut.

Ketua Kelompok Tani Cempaka Putih, Desa Seruni Mumbul, Supriadi, mengaku baru mengetahui bahwa limbah jagung yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata dapat dimanfaatkan kembali untuk pertanian.

"Selama ini limbah tongkol jagung hanya kami bakar begitu saja di ladang atau dibiarkan menumpuk hingga mengganggu lingkungan," kata Supriadi dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Menurut Supriadi, pelatihan tersebut memberikan pengetahuan baru kepada petani mengenai pengolahan limbah menjadi bahan pembenah tanah.

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Biochar yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk membantu mempertahankan kelembapan sekaligus memperbaiki kondisi tanah pertanian.

Selain memberikan pelatihan, TEP 21 ITS juga membagikan delapan alat pembuat biochar kepada delapan desa di Kawasan Transmigrasi Selaparang.