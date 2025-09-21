Tim Jalur Polda Riau Menembus Desa Terpencil di Hulu Rimbang Baling, Bawa Buku dan Sembako

jpnn.com, KAMPAR - Program JALUR (Jelajah Riau Untuk Rakyat) Polda Riau kembali hadir menyapa masyarakat di daerah terpencil di Hutan Rimbang Baling, Minggu 21 September 2025.

Kali ini, Tim Jalur dari Polsek Kampar Kiri melaksanakan kegiatan sosial di Desa Dua Sepakat, Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Wilayah ini dikelilingi kawasan hutan Rimbang Baling dengan akses terbatas, hanya bisa dijangkau melalui jalur Sungai Subayang sekitar empat jam perjalanan menggunakan sampan mesin robin.

Di sana, Polsek Kampar Kiri menyalurkan 30 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu.

Paket tersebut berisi beras, minyak, gula, kopi, teh, mi instan, dan telur.

Selain itu, masyarakat juga mendapat layanan kesehatan gratis dari Puskesmas Gema.

Serta bantuan buku bacaan dan buku pelajaran untuk murid SDN 020 Desa Dua Sepakat guna menumbuhkan minat baca sejak dini.

Kapolsek Kampar Kiri Kompol Rusyandi Z. Siregar yang memimpin kegiatan ini menemui perangkat pemerintahan setempat.