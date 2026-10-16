Tim Korsahli Mabes Polri Apresiasi Sinergi Polisi-Masyarakat Padamkan Karhutla di Kalsel

jpnn.com - Tim Koordinator Staf Ahli (Korsahli) Mabes Polri yang terdiri dari Andy Soebjakto, Edi Hasibuan, dan Kombes Deddy melakukan kunjungan kerja intensif ke Provinsi Kalimantan Selatan pada 12-15 Oktober 2026.

Kunjungan itu untuk memantau langsung situasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memberikan masukan strategis kepada pimpinan di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam peninjauan itu tim menyoroti sinergi antara jajaran kepolisian dengan masyarakat yang bahu-membahu memadamkan api. Warga bersama petugas bekerja tanpa kenal lelahdengan dilandasi semangat pengabdian yang tinggi.

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"Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swadaya dan masyarakat setempat tercatat telah terlibat secara aktif sejak hari pertama penanganan bencana karhutla ini," kata Andy dalam keterangan, Jumat (16/102026).

DIa menilai apa yang ditunjukkan oleh jajaran Polri bersama BPK dan masyarakat di Kalsel merupakan wujud nyata dan implementasi motto baru Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yakni "Polri Bersama Masyarakat".

"Melalui kolaborasi erat di garis depan, kehadiran Polri dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai mitra sejati dalam mengatasi krisis dan melindungi keselamatan lingkungan," tuturnya.

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Penasihat Ahli Kapolri Andy Soebjakto bersama Kombes Deddy, Kombes Siswoyo, dan Kapolres Barito Kuala AKBP Susi turut meninjau langsung area hotspot baru di salah satu kecamatan terdampak.

Saat itu rombongan juga bertemu tim BPK serta aparat kepolisian yang bertugas di garis depan di lokasi kebakaran, Desa Semangat Dalam, Kelurahan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.