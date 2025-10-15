menu
Tim Labfor Mabes Polri Dalami Penyebab Kebakaran yang Tewaskan 4 Orang di Jakut

Tim Labfor Mabes Polri Dalami Penyebab Kebakaran yang Tewaskan 4 Orang di Jakut

Tim Labfor Mabes Polri Dalami Penyebab Kebakaran yang Tewaskan 4 Orang di Jakut
Petugas Gulkarmat melakukan pendinginan di lokasi kebakaran yang menghanguskan 20 unit rumah dan musala di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (14/10/2025) dinihari.(ANTARA/HO-Gulkarmat)

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Polisi masih mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan empat orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Pademangan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada Rabu dini hari.

"Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memastikan penyebab kebakaran,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz di Jakarta, Rabu.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi dari kejadian tersebut.

Baca Juga:

Erick mengatakan saat ini kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran karena masih dalam tahap penyelidikan.

Dirinya mengatakan empat korban tewas merupakan satu keluarga, terdiri atas Saniah (55), Sumiatun (20), serta dua anak, Ais (11) dan Udin (2).

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, maka jenazah akan segera dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman mereka sesuai keinginan keluarga.

Baca Juga:

Sementara Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menyampaikan rasa duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menyebabkan empat warga meninggal dunia.

"Saya ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Mari kita doakan mereka yang wafat semuanya husnul khotimah," kata dia.

Polisi masih mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan empat orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Pademangan Raya, Kecamatan Pademangan Rabu dini hari

