menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Tim Marc Marquez Sebut Aprilia akan Menerapkan Team Order

Tim Marc Marquez Sebut Aprilia akan Menerapkan Team Order

Tim Marc Marquez Sebut Aprilia akan Menerapkan Team Order
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jorge Martin (depan), Marc Marquez (tengah), dan Marco Bezzecchi. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Tim yang menaungi Marc Marquez, Ducati, meyakini Aprilia akan menggunakan team order dalam perebutan gelar Juara Dunia MotoGP 2026.

Bos Ducati Davide Tardozzi menduga Aprilia bakal menerapkan kebijakan mendukung salah satu pembalap saja, sesuai instruksi tim untuk melapangkan Jorge Martin atau Marco Bezzecchi (lihat klasemen) mengungguli Marc Marquez.

"Cepat atau lambat Aprilia akan menerapkan team order," tutur Tardozzi setelah MotoGP Indonesia 2026.

Baca Juga:

"Itu masuk akal. Kami pun mungkin akan melakukannya jika berada di posisi tersebut," imbuhnya.

Tardozzi menyebut hsil di MotoGP Indonesia (sprint dan race) membuat persaingan di papan klasemen MotoGP 2026 masih sulit ditebak akhirnya.

"Aprilia terbukti lebih unggul di sini (Indonesia). Jadi, jika kami bisa bertahan di Australia (seri berikutnya, lihat jadwal di bawah), maka Kejuaraan Dunia masih bisa kami kendalikan," katanya.

Baca Juga:

Aprilia pernah mengisyaratkan bahwa team order tidak akan diberlakukan selama pembalap mereka secara matematis masih dalam persaingan perebutan gelar Juara Dunia.

Namun, Tardozzi meyakini Aprilia tidak akan mengharamkan kebijakan itu jika saatnya datang.

Marc Marquez berada di tengah, di bawah Jorge Martin, di atas Marco Bezzecchi. Lihat klasemen MotoGP di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co