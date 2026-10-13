Tim Marc Marquez Sebut Aprilia akan Menerapkan Team Order
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Tim yang menaungi Marc Marquez, Ducati, meyakini Aprilia akan menggunakan team order dalam perebutan gelar Juara Dunia MotoGP 2026.
Bos Ducati Davide Tardozzi menduga Aprilia bakal menerapkan kebijakan mendukung salah satu pembalap saja, sesuai instruksi tim untuk melapangkan Jorge Martin atau Marco Bezzecchi (lihat klasemen) mengungguli Marc Marquez.
"Cepat atau lambat Aprilia akan menerapkan team order," tutur Tardozzi setelah MotoGP Indonesia 2026.
"Itu masuk akal. Kami pun mungkin akan melakukannya jika berada di posisi tersebut," imbuhnya.
Tardozzi menyebut hsil di MotoGP Indonesia (sprint dan race) membuat persaingan di papan klasemen MotoGP 2026 masih sulit ditebak akhirnya.
"Aprilia terbukti lebih unggul di sini (Indonesia). Jadi, jika kami bisa bertahan di Australia (seri berikutnya, lihat jadwal di bawah), maka Kejuaraan Dunia masih bisa kami kendalikan," katanya.
Aprilia pernah mengisyaratkan bahwa team order tidak akan diberlakukan selama pembalap mereka secara matematis masih dalam persaingan perebutan gelar Juara Dunia.
Namun, Tardozzi meyakini Aprilia tidak akan mengharamkan kebijakan itu jika saatnya datang.
Marc Marquez berada di tengah, di bawah Jorge Martin, di atas Marco Bezzecchi. Lihat klasemen MotoGP di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aprilia Kuasai MotoGP Indonesia 2026, Alex Marquez Bikin Pengakuan
- Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 2026 Pecahkan Rekor, NTB Makin Mendunia
- MotoGP 2026 Makin Panas, Raul Fernandez Tegas Tak Mau Ikut Campur
- Jorge Martin Kembali ke Puncak Klasemen MotoGP 2026, Ada Pesan Menarik
- MotoGP Indonesia 2026: Marco Bezzecchi Menang, Rekor Unik Mandalika Berlanjut
- MotoGP Indonesia 2026: Marco Bezzecchi Kuasai Mandalika, Marc Marquez Kehilangan Takhta