Tim Marc Marquez Sebut Aprilia akan Menerapkan Team Order

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Tim yang menaungi Marc Marquez, Ducati, meyakini Aprilia akan menggunakan team order dalam perebutan gelar Juara Dunia MotoGP 2026.

Bos Ducati Davide Tardozzi menduga Aprilia bakal menerapkan kebijakan mendukung salah satu pembalap saja, sesuai instruksi tim untuk melapangkan Jorge Martin atau Marco Bezzecchi (lihat klasemen) mengungguli Marc Marquez.

"Cepat atau lambat Aprilia akan menerapkan team order," tutur Tardozzi setelah MotoGP Indonesia 2026.

"Itu masuk akal. Kami pun mungkin akan melakukannya jika berada di posisi tersebut," imbuhnya.

Tardozzi menyebut hsil di MotoGP Indonesia (sprint dan race) membuat persaingan di papan klasemen MotoGP 2026 masih sulit ditebak akhirnya.

"Aprilia terbukti lebih unggul di sini (Indonesia). Jadi, jika kami bisa bertahan di Australia (seri berikutnya, lihat jadwal di bawah), maka Kejuaraan Dunia masih bisa kami kendalikan," katanya.

Aprilia pernah mengisyaratkan bahwa team order tidak akan diberlakukan selama pembalap mereka secara matematis masih dalam persaingan perebutan gelar Juara Dunia.

Namun, Tardozzi meyakini Aprilia tidak akan mengharamkan kebijakan itu jika saatnya datang.