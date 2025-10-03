Tim PDB UPN Veteran Jatim & Universitas Tulungagung Kembangkan Wisata Desa Jajar
jpnn.com, TULUNGAGUNG - Wisata alam yang dikombinasikan dengan budaya setempat, mulai dari kesenian tradisional, kuliner khas, dan adat istiadat menjadi keunggulan tersendiri yang bisa bernilai ekonomis.
Ini untuk memperkuat identitas desa sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.
Contohnya, di Desa Jajar, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Berbekal keanekaragaman budaya, seni, dan kekayaan alam, desa kecil tersebut berbenah menjadi sebuah desa dengan kekuatan akar budaya serta menarik wisatawan.
"Kami membantu mewujudkan keinginan masyarakat menjadikan desa ini sebagai destinasi wisata," kata Ketua Tim Pemberdayaan Desa Binaan (PDB), Wahyu dalam keterangannya, Jumat (3/10).
Dimulai tahun 2024, tim Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) dari UPN Veteran Jawa Timur dan Universitas Tulungagung memantapkan program kepariwisataan yang dimiliki oleh Desa Jajar dengan tajuk “Agro-eco Cultural Tourism Jajar Gumregah”.
Mereka juga menggandeng pemerintah Desa Jajar, Pokdarwis Kumbokarno Mukti, dan Kelompok Tani Dewi Sri. Mereka bahu membahu menyusun rencana strategis pengembangan Desa Jajar menjadi desa wisata.
"Untuk tahun 2025 yang merupakan tahun kedua, kami dari tim PDB melakukan berbagai kegiatan, bagi masyarakat" ujarnya.
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan mulai dari hilirisasi teknologi di sektor pupuk organik, pengembangan UMKM jajanan khas desa, pendampingan seni pahat, seni ukir, pengrajin batu alam, rebranding produk, hingga simulasi wisata di Desa Jajar.
