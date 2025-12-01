Tim Peneliti UI: Pemda & Guru 3T Tidak Tahu Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak

jpnn.com - JAKARTA - Tim peneliti Universitas Indonesia (UI) menyatakan penanganan kekerasan seksual kepada anak di kawasan 3T sangat mendesak.

Walaupun sudah ada regulasi, hingga saat ini banyak pemerintah daerah dan sekolah terutama di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) belum mengetahui mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

“Pemerintah daerah dan juga guru hingga saat ini tidak begitu memiliki pengetahuan teknis bagaimana mengatasi persoalan tersebut secara komprehensif,” kata Ketua Tim Riset Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Universitas Indonesia (UI) Emir Chairullah Ph.D dalam keterangan persnya seusai Diskusi Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (1/12).

Penelitian ini diinisiasi oleh peneliti dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

Selain Emir, tim peneliti ini beranggotakan Dr. Annisah, M.Kesos, Getar Hati, Ph.D, Nurul Isnaeni, Ph.D., Shinta Tris Irawati, S.Tr.Sos., M.Kesos, Nurma Ayu Wigati S. Subroto, S.Kom., M.Kom, Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si, Aisha Putri Safrianty, Hana Maulida, S.Kesos, dan Aviva Lutfiana, M.Psi, Psikolog.

Penelitian ini juga melibatkan Yayasan Kakak Aman Indonesia, sebuah LSM yang bergerak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui pendidikan.

Emir menjelaskan, saat penelitian yang didanai Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi UI (DIRBT-UI) ini timnya menemukan persoalan kekerasan seksual pada anak di NTT merupakan problem yang sangat serius.

Yang patut disayangkan, tambahnya, banyak pihak baik dari kalangan pemerintah hingga masyarakat belum menjadikan isu kekerasan seksual terhadap anak ini sebagai problem serius yang harus segera diatasi.