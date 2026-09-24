Tim Penyelam Temukan 14 Korban Kecelakaan KM Virgo Transport 8 dari Dalam Kapal

jpnn.com - BANJARMASIN - Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Hari ini, Kamis (24/9), tim penyelam menemukan dan mengevakuasi 14 jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dari bangkai kapal yang tenggelam.

“Hari ini, perjuangan Tim SAR Gabungan dalam operasi pencarian korban KM Virgo kembali membuahkan hasil. Tim penyelam gabungan terdiri atas Basarnas Special Group (BSG), TNI AL, dan unsur SAR lainnya berhasil mengevakuasi 14 korban meninggal dari dalam kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa,” ujar Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (24/9).

Syafii mengatakan bahwa setelah dievakuasi dari dalam badan kapal, korban selanjutnya dibawa menuju KN SAR Pacitan untuk kemudian diterbangkan ke Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru menggunakan helikopter Basarnas HR-3604 dan Helikopter Panther TNI AL.

“Setibanya di Lanud Sjamsudin Noor, korban dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin diserahkan kepada pihak terkait untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut,” katanya.

Dengan ditemukannnya 14 korban meninggal tersebut, hingga Kamis (24/9) pukul 18.30 WITA, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 150 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 selamat dan 42 meninggal dunia. Sementara itu, 93 korban masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8.

Syafii mengatakan Tim SAR Gabungan akan terus melakukan pencarian secara maksimal, baik melalui unsur udara maupun unsur laut, khususnya melalui penyelaman bawah air di dalam badan kapal. (antara/jpnn)