Tim Penyelamat Menemukan 2 Jenazah Pekerja Freeport

jpnn.com - TIMIKA - Tim Penyelamat menemukan dua jenazah pekerja Freeport, yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave Tembagapura.

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengatakan bahwa kedua jenazah tersebut ditemukan oleh tim penyelamat pada Sabtu (20/9) pagi.

"Kedua jenazah ditemukan pada Sabtu pagi ini, sekitar pukul 08.45 WIT. Kondisi kedua jenazah masih utuh, ditemukan di satu tempat tertimpa material longsoran," katanya di Mimika, Papua Tengah, Sabtu (20/9).

Baca Juga: Bahlil Pastikan Pencarian Korban Longsor Tambang Freeport Terus Berlanjut

Saat ini, kedua jenazah bernama Irawan (46) dan Wigih Hartono (37) itu, sedang dilakukan proses identifikasi oleh Tim Inavis Polres Mimika untuk kemudian divisum.

Korban atas nama Irawan, merupakan warga yang berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigih Hartono Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

"Setelah dilakukan identifikasi dan visum, rencananya hari ini juga akan diterbangkan ke kampung halaman mereka masing-masing," ungkapnya.

Baca Juga: 7 Pekerja Freeport Masih Terjebak dalam Tambang

Dengan penemuan kedua jenazah pekerja tersebut, saat ini tim penyelamat masih terus mencari keberadaan lima pekerja lainnya di area tambang bawah tanah GBC Tembagapura yang masih dipenuhi material lumpur basah sejak Senin (8/9) malam.

"Pencarian terhadap pekerja yang lainnya masih terus dilakukan," katanya.