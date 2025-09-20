menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tim Penyelamat Menemukan 2 Jenazah Pekerja Freeport

Tim Penyelamat Menemukan 2 Jenazah Pekerja Freeport

Tim Penyelamat Menemukan 2 Jenazah Pekerja Freeport
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim penyelamat tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia menggunakan berbagai peralatan berupaya menyelamatkan tujuh pekerja yang masih terjebak di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Tembagapura. ANTARA/HO-PT Freeport Indonesia

jpnn.com - TIMIKA - Tim Penyelamat menemukan dua jenazah pekerja Freeport, yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave Tembagapura. 

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengatakan bahwa kedua jenazah tersebut ditemukan oleh tim penyelamat pada Sabtu (20/9) pagi.

"Kedua jenazah ditemukan pada Sabtu pagi ini, sekitar pukul 08.45 WIT. Kondisi kedua jenazah masih utuh, ditemukan di satu tempat tertimpa material longsoran," katanya di Mimika, Papua Tengah, Sabtu (20/9).

Baca Juga:

Saat ini, kedua jenazah bernama Irawan (46) dan Wigih Hartono (37) itu, sedang dilakukan proses identifikasi oleh Tim Inavis Polres Mimika untuk kemudian divisum.

Korban atas nama Irawan, merupakan warga yang berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigih Hartono Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

"Setelah dilakukan identifikasi dan visum, rencananya hari ini juga akan diterbangkan ke kampung halaman mereka masing-masing," ungkapnya.

Baca Juga:

Dengan penemuan kedua jenazah pekerja tersebut, saat ini tim penyelamat masih terus mencari keberadaan lima pekerja lainnya di area tambang bawah tanah GBC Tembagapura yang masih dipenuhi material lumpur basah sejak Senin (8/9) malam.

"Pencarian terhadap pekerja yang lainnya masih terus dilakukan," katanya.

Sebanyak dua jenazah pekerja Freeport ditemukan tim penyelamat pada Sabtu pagi. Lima pekerja lain masih dicari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI