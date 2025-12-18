menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Tim Pertamina Peduli Bergerak Cepat, Layani Warga Terdampak di Sumatra

Tim Pertamina Peduli Bergerak Cepat, Layani Warga Terdampak di Sumatra

Tim Pertamina Peduli Bergerak Cepat, Layani Warga Terdampak di Sumatra
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertamina mengerahkan sukarelawan untuk memberikan layanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor. Foto: Pertamina

jpnn.com, SUMATERA UTARA - PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Peduli terus mengerahkan sukarelawan untuk memberikan layanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor.

Sukarelawan fokus pada bantuan sehari-hari serta Posko Medis, terlebih memasuki minggu ke-3 pascabencana kesehatan menjadi hal rentan di masyarakat.

Sejumlah Relawan Pertamina Peduli turun di beberapa lokasi, seperti di Sibolga dan Aceh Tamiang.

Baca Juga:

Di Kota Sibolga, sejak 12 Desember, Pertamina Peduli mendirikan posko medis di Terminal BBM Sibolga.

Posko itu menjadi pusat layanan kesehatan dengan tenaga medis yang siaga setiap hari untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat terdampak.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menjelaskan Tim Relawan Pertamina Peduli aktif memberikan layanan kesehatan, bantuan kebutuhan dasar, hingga dukungan darurat di wilayah terdampak.

Baca Juga:

Relawan Pertamina Peduli tidak hanya melayani di Posko Kesehatan, namun melakukan aksi jemput bola.

Menurutnya, tim medis melakukan layanan door to door, dengan mendatangi rumah-rumah warga serta menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah terdampak banjir dan longsor.

Pertamina mengerahkan sukarelawan untuk memberikan layanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI