Tim Pertamina Peduli Bergerak Cepat, Layani Warga Terdampak di Sumatra

jpnn.com, SUMATERA UTARA - PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Peduli terus mengerahkan sukarelawan untuk memberikan layanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor.

Sukarelawan fokus pada bantuan sehari-hari serta Posko Medis, terlebih memasuki minggu ke-3 pascabencana kesehatan menjadi hal rentan di masyarakat.

Sejumlah Relawan Pertamina Peduli turun di beberapa lokasi, seperti di Sibolga dan Aceh Tamiang.

Di Kota Sibolga, sejak 12 Desember, Pertamina Peduli mendirikan posko medis di Terminal BBM Sibolga.

Posko itu menjadi pusat layanan kesehatan dengan tenaga medis yang siaga setiap hari untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat terdampak.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menjelaskan Tim Relawan Pertamina Peduli aktif memberikan layanan kesehatan, bantuan kebutuhan dasar, hingga dukungan darurat di wilayah terdampak.

Relawan Pertamina Peduli tidak hanya melayani di Posko Kesehatan, namun melakukan aksi jemput bola.

Menurutnya, tim medis melakukan layanan door to door, dengan mendatangi rumah-rumah warga serta menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah terdampak banjir dan longsor.