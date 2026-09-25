Tim Putra Indonesia Raih Emas Asian Games 2026, Eng Hian Langsung Ingatkan Jojo cs
jpnn.com - Kabid Binpres PBSI Eng Hian tidak ingin keberhasilan Tim Beregu Putra Indonesia di Asian Games 2026 membuat Jonatan Christie dan kawan-kawan kehilangan fokus.
Dia meminta para pemain segera mengalihkan perhatian ke nomor individu setelah sukses mengakhiri penantian emas selama 28 tahun.
Menurutnya, fokus harus segera dialihkan karena nomor individu sudah menanti.
"Kemenangan ini tentu layak dirayakan, tetapi waktunya tidak panjang. Setelah menikmati momen ini, pemain harus kembali mempersiapkan diri untuk pertandingan individu," ucapnya.
Mental Pantang Menyerah Jadi Modal
Indonesia merebut emas setelah melakukan comeback atas China. Sempat tertinggal 0-2, skuad Merah Putih akhirnya membalikkan keadaan menjadi 3-2.
Eng Hian menilai perjuangan tersebut menunjukkan karakter yang harus dipertahankan para pemain.
"Perjuangan atlet-atlet ini, yang tidak pernah kenal kata menyerah, inilah kekuatan tim Indonesia," tambahnya.
Eng Hian juga mengapresiasi kerja seluruh elemen tim dalam mengembalikan emas beregu putra ke Indonesia.
Kabid Binpres PBSI Eng Hian tidak ingin keberhasilan Tim Beregu Putra Indonesia di Asian Games 2026 membuat Jonatan Christie dan kawan-kawan kehilangan fokus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas PUBG Mobile Indonesia Bidik Medali Emas di Asian Games 2026
- Klasemen Asian Games 2026: Medali Indonesia Mungkin Bertambah Hari Ini
- Ubed di Ujung Penentuan Emas Asian Games 2026, Doa Orang Tua Jadi Pegangan
- Asian Games 2026: Ironi Jonatan Christie Mengiringi Emas Tim Beregu Putra Indonesia
- Torehan Medali Emas Asian Games 2026 Beregu Putra Bukti Pembinaan PBSI Berjalan Baik
- Bulu Tangkis Asian Games 2026: Indonesia-China Jadi Penguasa Nomor Beregu