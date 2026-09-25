Tim Putra Indonesia Raih Emas Asian Games 2026, Eng Hian Langsung Ingatkan Jojo cs

jpnn.com - Kabid Binpres PBSI Eng Hian tidak ingin keberhasilan Tim Beregu Putra Indonesia di Asian Games 2026 membuat Jonatan Christie dan kawan-kawan kehilangan fokus.

Dia meminta para pemain segera mengalihkan perhatian ke nomor individu setelah sukses mengakhiri penantian emas selama 28 tahun.

Menurutnya, fokus harus segera dialihkan karena nomor individu sudah menanti.

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"Kemenangan ini tentu layak dirayakan, tetapi waktunya tidak panjang. Setelah menikmati momen ini, pemain harus kembali mempersiapkan diri untuk pertandingan individu," ucapnya.

Mental Pantang Menyerah Jadi Modal

Indonesia merebut emas setelah melakukan comeback atas China. Sempat tertinggal 0-2, skuad Merah Putih akhirnya membalikkan keadaan menjadi 3-2.

Eng Hian menilai perjuangan tersebut menunjukkan karakter yang harus dipertahankan para pemain.

"Perjuangan atlet-atlet ini, yang tidak pernah kenal kata menyerah, inilah kekuatan tim Indonesia," tambahnya.

Eng Hian juga mengapresiasi kerja seluruh elemen tim dalam mengembalikan emas beregu putra ke Indonesia.