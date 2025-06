Tim Putra & Putri DBL All Star 2025 Juara Turnamen di Amerika Serikat

jpnn.com, CHICAGO - Prestasi membanggakan ditorehkan tim Kopi Good Day DBL All Star 2025 saat mengikuti turnamen di Chicago, Amerika Serikat.

Baik tim putra maupun putri mampu meraih gelar juara pada ajang 4th Annual Circuit of Champions.

Tim basket putra DBL Indonesia All-Star 2025 yang berlaga di kategori Varsity Boys meraih gelar juara seusai mengalahkan S.O.Y.L Elite dengan skor 53-41.

Hasil serupa juga didapatkan tim putri DBL All Star 2025 yang tampil pada kelompok HS (High School) Girls.

Joanne Giovanni penentu kemenangan tim putri DBL pada babak overtime dengan skor 42-37 setelah sebelumnya menyamakan kedudukan menjadi 37-37 di babak reguler.

Hasil yang ditorehkan tim DBL All Star 2025 mendapatkan apresiasi dari Director of Operations 4th Annual Circuit of Champions–Chicago, Ashley Lambert yang menilai para pemain punya fundamental bermain basket yang sangat baik.

Tidak heran kehadiran dua tim DBL All Star yang bertanding menyedot animo penonton untuk datang dan menikmati aksi mereka pada turnamen ini.

“Mereka terlihat sangat terlatih. Mereka tahu hal-hal mendasar, saya sangat menikmati menonton mereka bermain,” kata Ashley.