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Tim Putri DBL All Star 2026 Ukir Prestasi Membanggakan di Amerika Serikat

Tim Putri DBL All Star 2026 Ukir Prestasi Membanggakan di Amerika Serikat
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Selebrasi tim putri DBL All Star 2026 yang menjadi juara pada ajang 24th Annual National Summer Classic 2026. Foto: Dokumentasi DBL Indonesia

jpnn.com - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan tim putri DBL All Star 2026 pada ajang 24th Annual National Summer Classic 2026 di Amerika Serikat.

Kartika Hatta Mahanani dan kolega sukses keluar sebagai juara setelah menundukkan wakil Tennessee HXB dengan skor telak 61-36.

Perjalanan tim besutan Daniel Tedjo Seputro dan Mey Putridiana dimulai dengan menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup.

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Memasuki babak playoff, DBL All Star mengatasi Midwest Wildcats-Stacionis dengan skor 63-35.

Keperkasaan tim basket putri DBL All Star berlanjut di semifinal seusai menaklukkan Wis City Hoops 57-31.

Pada partai final, HXB sempat mendapat tekanan sejak awal pertandingan. DBL All-Star menutup babak pertama dengan keunggulan 34-17 sebelum akhirnya memastikan kemenangan 61-36.

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Gelar tersebut sekaligus mengulang kesuksesan DBL All Star pada edisi sebelumnya di turnamen yang sama.

Sementara itu, tim putra DBL All Star menutup kompetisi di posisi ketiga setelah mengalahkan wakil Wisconsin Pro Lane dengan skor 54-48.

Tim putri DBL All Star 2026 kembali menjadi juara turnamen di Amerika Serikat bertajuk 24th Annual National Summer Classic 2026

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