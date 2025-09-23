Tim Reformasi Polri Prabowo Rencananya 9 Orang, Sosok Menteri era Jokowi Masuk Bursa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa mantan Menko Polhukam Mahfud MD bersedia bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9).

Dia menjelaskan bahwa komite tersebut akan beranggotakan sekitar sembilan orang. Selain Mahfud MD, terdapat sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa mantan Kapolri.

Namun, Prasetyo belum dapat merinci nama-nama lainnya dan meminta publik menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk pengumuman resmi.

"Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian," ujarnya.

Prasetyo juga menanggapi Tim Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, kedua tim memiliki semangat yang sama dalam mendorong reformasi institusi kepolisian.

"Semangatnya sebenarnya sama ya, tetapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi," kata dia.

Mahfud MD sebelumnya aktif menyoroti kinerja kepolisian yang harus ditingkatkan untuk memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan hal fundamental yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Polri. (tan/jpnn)