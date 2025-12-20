menu
Tim Relawan Pertamina Peduli Tembus Kampung Sunting yang Terisolasi

tim Relawan Pertamina Peduli yang sedang beroperasi di Posko Aceh Tamiang tergerak untuk mencari Kampung Sunting. Foto: Pertamina

jpnn.com, ACEH - Kampung Sunting, berjarak 23 kilometer dari pusat kota Aceh Tamiang. Biasanya jarak itu ditempuh dalam waktu 45 menit, tetapi pascabencana banjir yang melanda Aceh jarak ini ditempuh selama tiga jam berkendara.

Kemudian, dilanjutkan dengan berjalan kaki selama dua jam. Itu pun bukan jalur yang mudah, berlumpur cukup dalam, sehingga ketika berjalan harus menopang tubuh dengan cukup kuat untuk menjaga keseimbangan.

Berawal dari satu video di media sosial, tentang sosok Zulkarnain. Warga Kampung Sunting yang rumahnya rata dengan tanah kala kejadian bencana.

Zulkarnain yang memiliki ketidaksempurnaan fisik, tetap bersemangat mencari puing-puing rumahnya yang masih bisa dimanfaatkan.

Melihat video tersebut, tim Relawan Pertamina Peduli yang sedang beroperasi di Posko Aceh Tamiang tergerak untuk mencari Kampung Sunting.

Terlihat dekat di aplikasi peta elektronik, tim yang terdiri dari empat sukarelawan pekerja, serta tiga tenaga medis dokter dan perawat, menjalankan misi "Mencari Kampung Sunting".

Sulitnya akses menuju lokasi membuat Kampung Sunting belum mendapatkan bantuan medis maupun obat-obatan yang cukup.

Bahkan, pakaian yang dikenakan pun masih pakaian yang sama saat kejadian, karena terbatasnya bantuan masuk ke wilayah tersebut.

