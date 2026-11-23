jpnn.com, JAKARTA - Tim SMA Santa Ursula Jakarta akhirnya meraih gelar juara AQUA DBL Dance Competition 2026 seri Jakarta.

Prestasi tersebut terasa begitu spesial setelah mereka dua musim berturut-turut gagal menembus panggung Indonesia Arena.

Tim yang dikenal dengan nama Real Beauty Sanurian (RBS) itu mampu menutup perjalanan musim ini dengan gelar juara pertama.

Salah satu dancer Santa Ursula Callista Ophelia Gunawan, mengaku sangat terharu saat nama timnya diumumkan sebagai pemenang.

“Pas diumumkan juara satu, kami bahagia banget. Itu kami semua langsung pecah menangis,” kata Callista.

Gelar juara ini sekaligus mengakhiri penantian panjang RBS untuk kembali mencicipi panggung Indonesia Arena.

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Terakhir kali mereka tampil di arena tersebut terjadi pada edisi 2023 dan hanya mampu finis sebagai runner-up.

Pencapaian tersebut belum mampu mereka ulangi dalam dua musim berikutnya. Pada tahun berikutnya di 2024 dan 2025, langkah Santa Ursula sama-sama terhenti di babak Top 15.