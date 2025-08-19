menu
Tim SAR BatamTemukan Jasad Pekerja Galangan Kapal yang Jatuh ke Laut

Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad pekerja galangan kapal yang terjatuh di perairan PT Lestari Ocean Indonesia, Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/8/2025). ANTARA/HO-SAR Batam

jpnn.com, BATAM - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kepulauan Riau menemukan jenazah pekerja galangan kapal yang terjatuh saat bekerja di wilayah perairan PT Lestari Ocean Indonesia, Tanjung Uncang, Kota Batam, Selasa.

Kepala Pos SAR Batam Dedius menyebut jenazah korban ditemukan timgabungan setelah melakukan pencarian sejak pukul 07.00 WIB.

"Jenazah korban berhasil ditemukan pukul 09.35 WIB dalam kondisi terapung 500 meter dari lokasi awal korban tenggelam," kata dia dikonfirmasi di Batam, Selasa.

Dari data Kantor SAR Tanjungpinang, korban bernama Ignasius berusia 47 tahun, dilaporkan terjatuh saat bekerja memperbaiki kapal tongkang di wilayah perairan PT Lestari Ocean Indonesa, Tanjung Uncang pada Senin (18/8).

Setelah menerima laporan itu, Pos SAR Batam menerjunkan tim orang tim rescue menuju lokasi menggunakan RIB -3 Basarnas.

Tim tiba pukul 18.20 WIB, tim segera melaksanakan koordinasi dengan unsur SAR gabungan lainnya.

Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli mengatakan tim gabungan dibagi menjadi dua SRU dengan beda tugas. SRU 1 melaksanakan pencarian di pesisir perairan PT Lestari Ocean Indonesia dengan radius kurang lebih 1 NM dari lokasi kejadian kecelakaan, sedangkan SRU 2 melaksanakan penyelaman di sekitar titik lokasi terjatuhnya korban.

Selain RIB 03 Basarnas, terdapat penambahan alut laut yaitu RIB Polairud Polda Kepri, kapal cepat Pos AL Sagulung, serta kapal milik nelayan setempat.

Tim SAR menemukan jasad seorang pekerja galangan yang jatuh ketika bekerja di wilayah perairan PT Lestari Ocean Indonesia, Tanjung Uncang.

Sumber Antara
