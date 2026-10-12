menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Tim SAR Evakuasi Jasad Penggali Sumur Tertimbun Longsor di Lebak

Tim SAR Evakuasi Jasad Penggali Sumur Tertimbun Longsor di Lebak

Tim SAR Evakuasi Jasad Penggali Sumur Tertimbun Longsor di Lebak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR Banten mengevakuasi jenazah Deni (38) korban tertimbun tanah saat menggali sumur dengan kedalaman 15 meter di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. ANTARA/HO-Basarnas

jpnn.com - Tim SAR gabungan mengevakuasi satu jasad korban tertimbun material longsor dinding sumur di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (11/10/2026).

‎Kepala Basarnas Banten Al Amrad menyebut korban bernama Deni (38) tertimbun tanah longsor saat melakukan penggalian sumur dengan kedalaman sekitar 15 meter.

‎Ketika sedang bekerja di dalam sumur, material tanah dari dinding sumur runtuh dan menimbun korban hingga korban tidak dapat menyelamatkan diri.

Baca Juga:

Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mengangkat material longsoran yang menimbun korban.

‎Tim SAR gabungan juga melakukan penguatan atau shoring pada dinding sumur untuk mengurangi risiko runtuhan susulan selama proses penyelamatan berlangsung.

‎Setelah melakukan evaluasi bersama pihak keluarga, kata dia, tim melanjutkan proses evakuasi hingga akhirnya korban berhasil diangkat ke permukaan Minggu pukul 22.30 WIB.

Baca Juga:

‎Selanjutnya, jenazah korban dibawa petugas ke rumah duka untuk dimakamkan.

‎Operasi SAR ini melibatkan Tim Rescue USS Lebak, Kantor SAR Banten, Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak, Polsek Malingping, BPBD Kabupaten Lebak, perangkat Desa Cipeundeuy, unsur masyarakat, serta unsur pendukung lainnya.

Tim SAR gabungan mengevakuasi satu jasad penggali sumur tertimbun longsor di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI