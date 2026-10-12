Tim SAR Evakuasi Jasad Penggali Sumur Tertimbun Longsor di Lebak

jpnn.com - Tim SAR gabungan mengevakuasi satu jasad korban tertimbun material longsor dinding sumur di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (11/10/2026).

‎Kepala Basarnas Banten Al Amrad menyebut korban bernama Deni (38) tertimbun tanah longsor saat melakukan penggalian sumur dengan kedalaman sekitar 15 meter.

‎Ketika sedang bekerja di dalam sumur, material tanah dari dinding sumur runtuh dan menimbun korban hingga korban tidak dapat menyelamatkan diri.

Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mengangkat material longsoran yang menimbun korban.

‎Tim SAR gabungan juga melakukan penguatan atau shoring pada dinding sumur untuk mengurangi risiko runtuhan susulan selama proses penyelamatan berlangsung.

‎Setelah melakukan evaluasi bersama pihak keluarga, kata dia, tim melanjutkan proses evakuasi hingga akhirnya korban berhasil diangkat ke permukaan Minggu pukul 22.30 WIB.

‎Selanjutnya, jenazah korban dibawa petugas ke rumah duka untuk dimakamkan.

‎Operasi SAR ini melibatkan Tim Rescue USS Lebak, Kantor SAR Banten, Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak, Polsek Malingping, BPBD Kabupaten Lebak, perangkat Desa Cipeundeuy, unsur masyarakat, serta unsur pendukung lainnya.