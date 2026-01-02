Tim SAR Gabungan Akhirnya Menemukan Bocah yang Tenggelam Saat Liburan

jpnn.com, OKI - Hafiz Riski (7) bocah yang tenggelam saat liburan ke rumah neneknya di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Kayuagung OKI, akhirnya ditemukan pada Kamis (1/1/) sekitar pukul 09.30 WIB.

Korban ditemukan mengapung di Sungai Ogan dalam keadaan meninggal dunia atau tepatnya di Desa Talang Balai Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir sekitar radius 24 KM dari lokasi awal kejadian.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

"Benar korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ungkap Raymond, Jumat (2/1).

Kata dia, korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melaksanakan aktivitas di sungai yang selanjutnya menginformasikan kepada Tim SAR gabungan.

Berdasarkan informasi tersebut Tim SAR gabungan bergerak ke lokasi guna melakukan proses evakuasi dan dibawa ke puskesmas Tanjung Raja, untuk kemudian dibawa ke rumah duka guna diserahkan kepada pihak keluarga.

"Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal ketika korban yang merupakan warga Talang Jambe Palembang sedang berlibur ke rumah neneknya di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Kayuagung OKI, Jumat (26/12/2025).