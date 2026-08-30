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Tim SAR Gabungan Cari Pemuda yang Hilang di Sungai Ogan

Tim SAR Gabungan Cari Pemuda yang Hilang di Sungai Ogan
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Tim SAR Gabungan cari pemuda yang hilang di Sungai Ogan. Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com, OGAN ILIR - Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap M.Remon Saputra (20) pemuda asal Desa Talang Dukun, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ogan.

Pencarian terhadap korban dilakukan sejak menerima laporan pada Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 19.45 WIB.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palembang kemudian menerjunkan personel untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

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Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan, pencarian dilakukan dengan sejumlah metode.

Tim mengerahkan penyelam untuk mencari korban di sekitar lokasi kejadian serta melakukan penyisiran di permukaan sungai.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, korban bersama seorang temannya berangkat dari desa pada Sabtu Sore sekitar pukul 17.10 WIB menuju Sungai Ogan untuk bermain dan berenang. Saat sedang berenang, korban tiba-tiba terseret arus sungai yang deras hingga tenggelam," terang Raymond, Minggu (30/8/2026).

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Selama pencarian tersebut, Tim SAR Gabungan menyisir area sekitar 5 kilometer persegi.

Penyisiran permukaan dilakukan secara visual menggunakan perahu kayu dan perahu masyarakat, sedangkan penyelaman dilakukan di sekitar titik lokasi korban terakhir dilihat.

M. Remon Saputra (20) pemuda asal Desa Talang Dukun, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir dilaporkan tenggelam di Sungai Ogan. Tim SAR Gabungan cari korban.

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