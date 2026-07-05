Tim SAR Gabungan Intensifkan Pencarian Korban Tenggelam di Sungai Komering
jpnn.com - PALEMBANG - Tim SAR Gabungan mencari seorang perempuan berinisial IS (34) yang diduga tenggelam saat mandi di Sungai Komering, Dusun II, Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Mancarah Wanto menerangkan bahwa pihaknya menerima informasi kejadian tersebut pada Sabtu (4/7), pukul 17.50 WIB.
“Setelah menerima laporan, satu tim rescue segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian bersama unsur SAR Gabungan,” kata Mancarah, Minggu (5/7).
Dari informasi yang dihimpun, peristiwa tenggelamnya korban bermula pada Sabtu (4/7), sekitar pukul 13.00 WIB.
Korban yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan dan mengalami kesulitan berjalan sehingga hanya dapat bergerak dengan cara berjongkok, hendak mandi di Sungai Komering tepat di belakang rumahnya.
Adik korban yang melihat sempat melarang kakaknya, kemudian keluar rumah meninggalkan IS.
Sekitar pukul 15.00 WIB, orang tua korban mengetahui IS sudah tidak berada di rumah dan segera melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun, hingga sore hari korban tidak ditemukan dan diduga tenggelam di sungai tersebut.
Memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR Gabungan melakukan penyisiran di atas permukaan air secara visual menggunakan perahu karet Basarnas dan perahu milik masyarakat dengan luas area pencarian sekitar 9 kilometer persegi.
Tim SAR Gabungan mengintensikan pencarian korban tenggelam di Sungai Komering. Tim dibagi menjadi 2 SRU.
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