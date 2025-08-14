Tim SAR Gabungan Temukan Balita yang Tenggelam di Sungai Musi

menu
Korban saat dievakuasi ke rumah duka. Foto: Dokumentasi Basarnas Palembang for JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Razan (2 tahun) balita yang tenggelam di Sungai Musi saat sedang bermain mobil-mobilan akhirnya ditemukan tim SAR Gabungan.

"Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang ikut melakukan pencarian, Kamis (14/8/2025) sekitar pukul 00.30 WIB," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Posisi korban saat ditemukan mengapung di tengah sungai dalam kondisi meninggal dunia tepatnya di desa Prabumulih, Kecamatan Muara lakitan atau sekitar radius 3 kilometer dari lokasi awal kejadian.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup," ucap Raymond.

Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah duka guna dilakukan proses pemakaman.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Selasa (12/08/25), sekitar pukul 11.00 WIB, korban terlihat bermain mobil-mobilan di dekat sungai yang berada di belakang rumahnya.

Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB ibu korban mencari korban di lokasi tempat anaknya bermain tersebut.

Namun, anaknya sudah tidak ada lagi di lokasi dan hanya ditemukan mobil-mobilan milik korban.

