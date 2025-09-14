Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Pencari Ikan yang Tenggelam di Sungai Lebak Gabus
jpnn.com - Ahmad Mulyadi (43) warga desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaporkan tenggelam di Sungai Lebak Gabus saat mencari ikan akhirnya ditemukan Tim SAR gabungan, Minggu (14/09/2025) sekitar pukul 07.50 WIB.
Posisi korban saat ditemukan mengapung di pinggir sungai dalam kondisi meninggal dunia atau sekitar radius 200 meter dari lokasi awal kejadian.
"Alhamdullah, dengan berbagai upaya yang kami lakukan, pada pencarian hari kedua korban ditemukan," ungkap Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Manca Rahwanto.
Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka guna dilakukan proses pemakaman oleh pihak keluarga.
"Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Manca.
Diberitakan sebelumnya pada Sabtu (13/9/2025) sekitar pukul 01.00 WIB, korban pergi mencari ikan dengan cara menyetrum di Sungai Lebak Gabus, tepatnya di desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Namun, hingga pagi korban tak kunjung pulang ke rumah. Keluarga korban dibantu warga sekitar pergi mencari keberadaan korban. Namun, hanya ditemukan perahu dan senter, kuat dugaan korban tenggelam. (mcr35/jpnn)
Jasad Ahmad Mulyadi (43) korban yang tenggelam saat mencari ikan di Sungai Lebak Gabus ditemukan Tim SAR gabungan.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati
