Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari 2 Anak Tenggelam di Sungai Ogan

jpnn.com - Tim SAR Gabungan menemukan satu dari dua orang anak yang tenggelam saat mandi dan berenang di Sungai Ogan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Selasa (2/9/25) sekitar pukul 14.15 WIB.

Korban tenggelam yang ditemukan atas nama Muhammad Alfi (8).

"Korban kami temukan mengapung dalam keadaan meninggal dunia sekitar radius 30 M ke arah timur laut dari lokasi awal kejadian," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman.

"Hari ini merupakan pencarian hari kedua, untuk korban sendiri baru satu orang yang kami temukan. Masih ada satu orang korban lagi yang masih kami lakukan pencarian yaitu atas nama Hari (6)," kata Raymond.

Untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI AL, Polair Polda Sumsel, Damkar Palembang, BPBD Kota Palembang , Polsek Kertapati, PMI dan Masyarakat menjadi dua SRU dan dua Sektor.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Senin (1/9/25) sekitar pukul 11.00 WIB kedua korban bersama temannya sekitar lima orang asik mandi dan berenang di pinggir Sungai Ogan.

Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menegur dan meminta mereka untuk segera naik ke darat.