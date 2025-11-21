menu
Tim SAR Kembali Temukan 7 Korban Longsor di Banjarnegara

Perugas SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (20/11/2025). ANTARA/HO-SAR Semarang

jpnn.com - SEMARANG - Tim SAR Gabungan kembali menemukan lima jenazah dan dua potongan tubuh korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam proses pencarian pada Kamis (20/11).

Dengan demikian, hingga Kamis (20/11) ini sudah sembilan korban yang ditemukan meninggal dunia, yang mana dua di antaranya berupa temuan bagian tubuh.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan tujuh korban ditemukan dalam proses pencarian di sektor A dan C.

Menurut dia, tiga jenazah yang telah teridentifikasi masing-masing atas nama Esiah, Karti, dan Maruni.

"Untuk dua lainnya masih belum teridentifikasi," katanya.
Dia menambahkan bahwa proses evakuasi didukung dengan 12 alat berat.

Menurut dia, untuk sektor B, petugas masih fokus pada penyodetan genangan air.

"Informasinya akan ditambah alat berat sehingga proses pencarian diharapkan dapat lebih cepat," ungkapnya.

Sebelumnya, tanah longsor melanda Desa Pandanarum, Minggu (16/11), yang diduga dipicu oleh curah hujan sangat tinggi yang mengguyur wilayah perbukitan selama beberapa jam.

Tim SAR Gabungan kembali menemukan tujuh korban longsor di Banjarnegara. Hingga hari ini, sudah sembilan korban yang ditemukan meninggal dunia.

