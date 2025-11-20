Tim SAR Perpanjang Pencarian Korban Longsor di Cilacap Atas Dasar Kemanusiaan
jpnn.com, CILACAP - Tim Search and Rescue (SAR) gabungan memperpanjang operasi pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah selama tiga hari setelah pada hari ketujuh kembali menemukan dua korban dalam kondisi meninggal dunia.
Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah mengatakan keputusan memperpanjang operasi diambil setelah musyawarah bersama keluarga korban, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Keluarga berharap operasi dilanjutkan. Atas dasar kemanusiaan, operasi SAR resmi diperpanjang tiga hari,” katanya selaku SAR Mission Coordinator (SMC).
Lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasi pencarian pada hari ketujuh, dia mengatakan tim SAR berhasil mengevakuasi dua korban yang ditemukan di lokasi berbeda.
Korban pertama atas nama Nina Puspita (44) ditemukan pukul 11.03 WIB di Worksite B-1, sedangkan korban kedua atas nama Januar Kian Abdilah (15) ditemukan pukul 12.22 WIB di Worksite B-2.
“Keduanya dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia,” katanya.
Dia mengatakan seluruh korban di Worksite B-2 telah ditemukan dan dinyatakan telah bersih.
Oleh karena itu, operasi pencarian selanjutnya difokuskan pada Worksite A-1 yang masih menyisakan satu korban serta Worksite B-1 yang masih terdapat dua korban.
Tim SAR memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian korban longsor di Cilacap selama tiga hari.
