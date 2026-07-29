Tim SAR Temukan 1 Jenazah Awak KM Kenanga Indah di Perairan Bangka Tengah

jpnn.com - KOBA - Seorang anak buah kapal (ABK) KM Kenanga Indah, M Farhan (26), ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Farhan ditemukan setelah sebelumnya hilang di perairan Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (27/7).

Kapolres Bangka Tengah AKBP Samuel Simanjuntak mengatakan M Farhan ditemukan pada hari ketiga operasi pencarian dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan rekannya, Rikky, hingga kini masih dalam pencarian.

"Korban yang masih dalam pencarian tinggal satu orang atas nama Rikky (22)," kata Samuel di Koba, Rabu (29/7).

Dia mengatakan bahwa dua ABK KM Kenanga Indah dilaporkan hilang setelah mengalami kecelakaan di perairan Kecamatan Lubuk Besar, Senin (27/7).

Peristiwa bermula sekitar pukul 11.00 WIB, ketika Rikky terjatuh ke laut saat mandi di bagian buritan kapal setelah KM Kenanga Indah oleng.

Melihat rekannya tercebur ke laut, M Farhan langsung melompat untuk memberikan pertolongan. Namun, arus yang deras menyeret keduanya hingga mereka hilang dari permukaan laut.

Samuel mengatakan jenazah M Farhan dievakuasi Tim SAR Gabungan dari lokasi penemuan menuju daratan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.