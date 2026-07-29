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Tim SAR Temukan 1 Jenazah Awak KM Kenanga Indah di Perairan Bangka Tengah

Tim SAR Temukan 1 Jenazah Awak KM Kenanga Indah di Perairan Bangka Tengah
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Tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban kecelakan kapal KM Kenanga Indah di laut Lubuk Besar, Bangka Tengah, Rabu (29/7/2026). ANTARA/Ahmadi

jpnn.com - KOBA - Seorang anak buah kapal (ABK) KM Kenanga Indah, M Farhan (26), ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Farhan ditemukan setelah sebelumnya hilang di perairan Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (27/7).

Kapolres Bangka Tengah AKBP Samuel Simanjuntak mengatakan M Farhan ditemukan pada hari ketiga operasi pencarian dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan rekannya, Rikky, hingga kini masih dalam pencarian.

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"Korban yang masih dalam pencarian tinggal satu orang atas nama Rikky (22)," kata Samuel di Koba, Rabu (29/7).

Dia mengatakan bahwa dua ABK KM Kenanga Indah dilaporkan hilang setelah mengalami kecelakaan di perairan Kecamatan Lubuk Besar, Senin (27/7).

Peristiwa bermula sekitar pukul 11.00 WIB, ketika Rikky terjatuh ke laut saat mandi di bagian buritan kapal setelah KM Kenanga Indah oleng.

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Melihat rekannya tercebur ke laut, M Farhan langsung melompat untuk memberikan pertolongan. Namun, arus yang deras menyeret keduanya hingga mereka hilang dari permukaan laut.

Samuel mengatakan jenazah M Farhan dievakuasi Tim SAR Gabungan dari lokasi penemuan menuju daratan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.

Seorang anak buah kapal (ABK) KM Kenanga Indah, M Farhan (26), ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

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