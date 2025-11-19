Tim SAR Temukan Jenazah Nina dan Kian Korban Longsor Cilacap
jpnn.com, CILACAP - Di hari ketujuh operasi pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Tim SAR gabungan menemukan dua orang, Rabu (19/11)
Kantor SAR Cilacap menyebutkan korban pertama yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan berasal dari Worksite B-1 atas nama Nina Puspita (44) pada pukul 11.03 WIB.
Jenazah korban berada di titik yang tertutup material cukup tebal, sehingga proses evakuasi memerlukan kehati-hatian.
Selanjutnya tim SAR menemukan korban kedua dari Worksite B-2, yakni Januar Kian Abdilah (15) yang berhasil dievakuasi pada pukul 12.22 WIB.
Dengan ditemukannya dua jenazah korban tersebut, hingga hari ketujuh operasi pencarian, Rabu (19/11), pukul 13.00 WIB, ada tiga orang yang masih dalam pencarian, 20 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 23 orang selamat.
Sebelumnya Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah mengatakan area pencarian pada hari ketujuh dibagi menjadi tiga wilayah kerja (worksite), yakni Worksite A-1, Worksite B-1, dan Worksite B-2.
“Di Worksite A-1 masih satu korban, Worksite B-1 tiga korban, dan Worksite B-2 satu korban yang masih kita cari,” katanya di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Rabu (19/11) pagi.
Pada operasi pencarian hari keenam, tim SAR berhasil mengevakuasi dua korban meninggal dunia atas nama Arumi Purnamasari dan Lili Safitri beserta dua sepeda motor di Worksite B-2, sehingga penemuan tersebut membuat tim membagi Worksite B-2 menjadi Subsektor B-2A dan B-2B untuk mempersempit area pencarian.
Tim SAR) gabungan kembali menemukan dua korban bencana tanah longsor di Cilacap, Jateng.
