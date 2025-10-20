Tim SAR Temukan Pendaki yang Terpeleset ke Lembah Gunung Burangrang
jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim SAR Bandung mengumumkan bahwa pendaki atas nama Aep Rohendi Saripudin (33 tahun) telah ditemukan dalam keadaan selamat di Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat.
Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana mengatakan, survivor dievakuasi ke Mentari Gunung Burangrang Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Ia tiba di basecamp pada Senin pukul 00.58 WIB dan segera diantarkan ke alamat tempat tinggalnya di Bogor, Jawa Barat oleh Polsek Cisarua.
Upaya pencarian terhadap Aep dilakukan pada Minggu (19/10), setelah pendaki itu dikabarkan jatuh saat sedang solo hiking. Tim pencarian dan penyelamatan membagi kepada 3 unit.
Unit pertama berangkat basecamp Mentari Gn Burangrang menuju Last Known Position (LKP) melalui Tugu Puncak pada pukul 15.00 WIB.
Pada pukul 18.40 WIB, unit pencarian kedua berangkat dari Basecamp Mentari menuju LKP melalui Jalur Sapada.
Kemudian, pukul 22.10 WIB, unit 3 menuju ke basecamp Mentari menuju LKP melalui Jalur Cikandang.
“Adapun survivor ditemukan dan selanjutnya dievakuasi oleh SRU (Search and Rescue Unit) 3,” kata Ade dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (20/10/2025).
Tim SAR Bandung menemukan seorang pendaki yang jatuh saat solo hiking di Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ayah-Anak Hilang di Jalur Pendakian Lembah Tengkorak Lembang
- Kurang dari 24 Jam, Remaja yang Tenggelam di Sungai Kelingi Ditemukan, Innalillahi
- Pemuda Tenggelam di Pantai Kabasaran Minahasa Ditemukan Meninggal
- 8 Hari Hilang, Pria di Buton Ditemukan dalam Keadaan Meninggal Dunia
- MBG Bikin Trauma, Puluhan Siswa di Bandung Barat Sampai Dilarikan ke RS
- Dipenuhi Pasien Keracunan MBG Cipongkor, RSUD Cililin Pasang Velbed di Lobi