jpnn.com, JAKARTA - Turnamen esports APAC Predator League 2027 Indonesian Series kini memasuki babak final pada 21–22 November 2026 di PIK Avenue, Jakarta.

President Director Acer Indonesia Leny Ng mengatakan enam tim terbaik Indonesia siap memperebutkan gelar juara sekaligus kesempatan mewakili Indonesia di Grand Final APAC Predator League 2027 di Vietnam.

“Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2018, Predator League telah menjadi wujud konsistensi Acer dalam mendukung perkembangan industri gaming dan esports di Asia Pasifik, termasuk Indonesia,” ujar Leny di Jakarta, Sabtu.

Tahun ini, Predator League 2027 Indonesian Series memperebutkan total prize pool sebesar Rp147.500.000.

Enam tim yang berhasil mencapai babak final terdiri dari BOOM Esports, Hertz Esports, dan Seventh Letter Gaming untuk kompetisi VALORANT, serta Jakarta Swamargo, Yang Dae Pal, dan Oh My Duck untuk League of Legends (LoL).

Mereka sebelumnya telah melewati babak kualifikasi yang berlangsung pada 6–15 November 2026. Keenam tim ini akan memperebutkan gelar juara sekaligus kesempatan mewakili Indonesia di Grand Final APAC Predator League 2027 di Vietnam.

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“Kami percaya Indonesia memiliki talenta-talenta luar biasa yang mampu bersaing di panggung dunia,” ungkap Leny.

Melalui Predator League, Acer terus menghadirkan kesempatan bagi para talenta esports untuk mengembangkan kemampuan, meraih prestasi dan membawa nama Indonesia ke tingkat regional.