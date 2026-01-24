Tim Trackhouse Racing Bawa 2 Livery Berbeda untuk MotoGP 2026
jpnn.com, JAKARTA - Trackhouse Racing Team resmi memperkenalkan dua desain livery berbeda untuk menyambut musim MotoGP 2026.
Tim asal Amerika Serikat tersebut telah memasuki tahun ketiganya di kelas utama dengan kepercayaan diri yang kian matang.
Livery pertama merupakan pembaruan identitas visual khas Trackhouse.
Palet warna biru, hitam, dan kuning neon tetap dipertahankan.
Namun, ada detail baru serta penggunaan komponen karbon yang lebih dominan.
Desain tersebut akan menjadi wajah utama Trackhouse sepanjang musim, dengan sejumlah variasi visual yang disiapkan untuk beberapa seri balapan.
Sementara itu, Trackhouse juga menghadirkan livery spesial hasil kolaborasi dengan merek ikonik, Gulf.
Corak legendaris dijadwalkan tampil terbatas di lima seri MotoGP 2026, dimulai dari GP Thailand, lalu berlanjut ke Brasil, Italia, Indonesia, dan Malaysia.
Trackhouse MotoGP Team resmi memperkenalkan dua desain livery berbeda untuk menyambut musim MotoGP 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Quartararo dan Rins Diharapkan Cepat Beradaptasi dengan Yamaha YZR-M1 V4
- Sang Martinator Mengaku Siap 100 Persen untuk Tantangan MotoGP 2026
- MotoGP 2026: Ducati Rayakan 100 Tahun, Desmosedici GP26 Muncul dengan Misi Bersejarah
- MotoGP 2026: Marc Marquez Bicara Masa Depan di Ducati, Isyarat Bertahan atau Pergi?
- MotoGP 2026: Ducati Desmosedici GP26 Berbalut Merah Rosso Centenario
- Ambisi Diggia di MotoGP 2026