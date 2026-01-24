menu
Tim Trackhouse Racing Bawa 2 Livery Berbeda untuk MotoGP 2026
Livery baru tim Trackhouse Racing MotoGP. Foto: trackhouse

jpnn.com, JAKARTA - Trackhouse Racing Team resmi memperkenalkan dua desain livery berbeda untuk menyambut musim MotoGP 2026.

Tim asal Amerika Serikat tersebut telah memasuki tahun ketiganya di kelas utama dengan kepercayaan diri yang kian matang.

Livery pertama merupakan pembaruan identitas visual khas Trackhouse.

Palet warna biru, hitam, dan kuning neon tetap dipertahankan.

Namun, ada detail baru serta penggunaan komponen karbon yang lebih dominan.

Desain tersebut akan menjadi wajah utama Trackhouse sepanjang musim, dengan sejumlah variasi visual yang disiapkan untuk beberapa seri balapan.

Sementara itu, Trackhouse juga menghadirkan livery spesial hasil kolaborasi dengan merek ikonik, Gulf.

Corak legendaris dijadwalkan tampil terbatas di lima seri MotoGP 2026, dimulai dari GP Thailand, lalu berlanjut ke Brasil, Italia, Indonesia, dan Malaysia.

