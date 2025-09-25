Tim UGMR Terus Melakukan Pencarian 5 Pekerja Terjebak Longsor Tambang Freeport

jpnn.com - TIMIKA - Tim Under Ground Mining Response (UGMR) PT Freeport Indonesia hingga hari ke-17 terus melakukan pencarian terhadap lima pekerja yang terjebak pergerakan material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave Tembagapura, Mimika, Papua Tengah.

"Pencarian terhadap lima rekan kerja yang belum ditemukan masih terus berlangsung," kata VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia Katri Krisnati dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Timika, Kamis (25/9).

Dia mengatakan Tim UGMR PTFI terus bekerja siang dan malam meski menghadapi tantangan besar dari pergerakan material basah dan berisiko tinggi.

Tim UGMR PTFI dilaporkan melakukan penggalian dari dua jalur akses, dengan tambahan infrastruktur pendukung karena lokasi makin dalam dan udara kian terbatas.

"Alat berat, termasuk loader kendali jarak jauh, digunakan untuk meminimalkan risiko bagi tim penyelamat," ungkap Katri.

PTFI mengajak semua pihak untuk terus mendoakan dan memberi dukungan moral bagi tim penyelamat agar lima pekerja tersebut segera ditemukan.

Sebelumnya, tim penyelamat tambang bawah tanah PTFI telah mengevakuasi dua pekerja PT Cita Contract yang ikut menjadi korban dalam insiden longsor material basah di lokasi tambang bawah tanah area GBC Tembagapura pada Sabtu (20/9) pagi.

Dua pekerja yang dievakuasi itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan telah dikebumikan di kampung halaman mereka masing-masing.