Tim Unair Latih Kader Posyandu Papua Kenali Masalah Kesehatan Mental Ibu Hamil
jpnn.com, JAKARTA - Kader posyandu di Kampung Rakyat Mulia, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dilatih untuk mengenali masalah kesehatan mental pada ibu hamil dan menyusui.
Pelatihan yang diberikan Tim 4 Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (Unair) itu bertujuan meningkatkan kemampuan kader dalam memberikan dukungan psikologis kepada masyarakat, termasuk lansia dan warga yang selama ini enggan mengakses layanan posyandu.
"Kesehatan mental ibu merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan selama masa kehamilan dan menyusui," kata Ketua Tim 4 Ekspedisi Patriot Unair, Prof Endang Retno Surjaningrum dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10).
Menurut dia, kondisi psikologis ibu dapat memengaruhi kesehatan dan perkembangan anak.
"Kalau ibu hamil dan ibu menyusui kondisi kesehatan mentalnya positif, maka itu juga akan menghasilkan bayi yang lebih baik," ujarnya.
Dia menyebutkan melalui pelatihan tersebut, kader dibekali kemampuan mengenali tanda awal masalah kesehatan mental sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.
Salah seorang kader Posyandu Kampung Rakyat Mulia, Rianti mengaku memperoleh pengetahuan baru mengenai cara mendekati warga, terutama lansia dan orangtua yang jarang datang ke posyandu.
"Kami mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan lansia, kemudian bagaimana cara mengajak orang tua yang tidak pernah datang ke posyandu," kata Rianti.
Kader Posyandu Papua dilatih tim Unair untuk mengenali masalah kesehatan mental Ibu hamil dan menyusui
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