Tim Usakti untuk Sumatra Distribusikan Bantuan ke-12 Titik Terdampak Bencana

Tim Usakti untuk Sumatra Distribusikan Bantuan ke-12 Titik Terdampak Bencana

Tim Usakti untuk Sumatra Distribusikan Bantuan ke-12 Titik Terdampak Bencana
Tim Usakti untuk Sumatra akan bertugas mulai 16 Desember dengan mendistribusikan bantuan ke-12 titik terdampak bencana. Foto Hunas Usakt

jpnn.com, ACEH - Universitas Trisakti (Usakti) mengirimkan Tim Satgas Bencana ke Aceh untuk memberikan layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir serta longsor.

Tim berkolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala (USK) dalam upaya penanganan dampak bencana.

"Tim Usakti untuk Sumatra diberangkatkan pada 12 Desember 2025 dan akan bertugas hingga 16 Desember 2025," kata Ketua Tim Satgas Bencana Usakti dr. Dwi Agustawan Nugroho, Sp.THT-KL, Senin (15/12) 

Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa obat-obatan, layanan pengobatan, kegiatan psikososial, penyuluhan kesehatan, dan bantuan logistik.

Tim Usakti untuk Sumatra dipimipin Ketua Tim Satgas Bencana Usakti dr. Dwi Agustawan Nugroho, Sp.THT-KL bersama Wakil Ketua Tim dr. Nany Hairunisa, MCHSc.

Adapun tim itu terdiri dari presiden dan wakil presiden mahasiswa MM Usakti, mahasiswa Tim Bantuan Medis Trisakti (TBMT), BEM Fakultas Kedokteran, dan pencinta alam Aranyacala Universitas Trisakti.

Sesampainya di Aceh, tim disambut Dekan USK Dr. dr. Safrizal Rahman, M.Kes., Sp.OT dan jajaran.

Tim kemudian mendistribusikan bantuan ke-12 titik terdampak bencana, di antaranya Gampong Tanjung Ulim, Gampong Grong Grong Capa, Pesantren Bustanul Aitam, pengungsian Lhok Sandeng di Sarah Mane, dan beberapa dusun di wilayah Babah Krueng.

