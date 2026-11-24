Tim Verifikasi dan Ad Hoc MPR Beda Pandangan soal Debat Cawapres
jpnn.com - Tim Verifikasi Cawapres Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai aturan terkait proses pemilihan cawapres usulan Presiden RI Prabowo Subianto di parlemen tak memuat mekanisme debat publik.
Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) ini menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.
Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti.
Sekretaris Tim Verifikasi Cawapres MPR RI Ahmad Basarah menyebut pengisian posisi Wapres di parlemen bukan memakai aturan terkait kepemiluan.
"Tidak ada debat publik, ya,” kata Basarah ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan proses pemilihan Wapres RI akan dilakukan oleh anggota MPR dengan menentukan satu dari dua nama yang telah diajukan Presiden Prabowo.
Menurut Basarah, seluruh anggota MPR memiliki hak untuk menentukan Wapres RI ke depan dalam sidang paripurna.
"Seluruh anggota MPR akan menggunakan haknya memilih satu nama dari dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih oleh sidang paripurna MPR yang insyaallah akan dilaksanakan pada 11 Desember yang akan datang,” ujarnya.
Basarah menilai pengisian posisi Wapres di parlemen bukan memakai aturan terkait kepemiluan, sehingga tak perlu debat publik.
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