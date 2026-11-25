jpnn.com, JAKARTA - Tim Verifikasi MPR RI mengungkapkan rekam jejak perpajakan dua calon wakil presiden (cawapres) bersih dari tunggakan dan cocok dengan dokumen yang Presiden Prabowo Subianto ajukan.

Ketua Pokja II Tim Verifikasi MPR RI Johan Rosihan mengungkapkan kepastian itu seusai menemui Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada Rabu (25/11).

"Terkonfirmasi matching sesuai dengan apa yang sudah diajukan oleh Presiden kemarin di MPR," kata Johan dikutip dari Antaranews.

Dalam pertemuan tersebut, tim verifikasi memeriksa secara mendetail tiga indikator utama kepatuhan pajak kedua kandidat.

Ketiga aspek tersebut mencakup kesesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), riwayat Surat Pemberitahuan (SPT), hingga catatan tunggakan pajak.

Hasil pencocokan data sementara memastikan NPWP kedua cawapres sudah valid. Selain itu, pelaporan SPT tahunan selama lima tahun terakhir juga terkonfirmasi, serta tidak ditemukan adanya tunggakan pajak.

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"Dari keterangan Pak Menteri maupun dengan pajak (DJP) tadi, semuanya clear. Baik NPWP-nya cocok, SPT selama lima tahun terkonfirmasi, cocok," ujarnya.

Meski seluruh dokumen administrasi dinyatakan beres, tugas tim verifikasi belum sepenuhnya rampung.